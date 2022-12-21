Пошкоджено з десяток будинків: росіяни обстріляли три громади Нікопольського району

21.12.2022 15:17

Градами та важкою артилерією цієї ночі росіяни били по Дніпропетровщині. Прилетіло щонайменше 70 снарядів. Найбільше дісталося Нікопольському району. Його ворог обстріляв шість разів

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