Mіські новини Новини Пошкоджено з десяток будинків: росіяни обстріляли три громади Нікопольського району 21.12.2022 15:17 Градами та важкою артилерією цієї ночі росіяни били по Дніпропетровщині. Прилетіло щонайменше 70 снарядів. Найбільше дісталося Нікопольському району. Його ворог обстріляв шість разів Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 21.12.2022 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 21.12.2022 21.12.2022 9:03 Новини Новини України Підтримуйте наш нескорений Бахмут і його захисників – звернення Президента України 20.12.2022 22:30 Новини Новини України Ялинки Незламності. Як виглядають зелені красуні у містах України під час війни? 20.12.2022 19:32 Mіські новини Новини На Нікопольщині обстрілом понівечено з десяток житлових будинків і господарських споруд 20.12.2022 18:27 Новини Новини України Зеленський нагородив військових у Бахмуті. ЗСУ підходять до Кремінної. 300 доба на фронті 20.12.2022 16:23 Mіські новини Новини У Кам’янському відкрили головну міську ялинку 20.12.2022 16:12