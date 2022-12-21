В 10 разів дешевше! Лісгосп поблизу Дніпра розпочав продаж ялинок

Купити новорічну ялинку в 10 разів дешевше! В одному з лісгоспів області почали продаж ялинок. Обрати їх можна на будь-який смак та гаманець. Продати готові – майже5 000 звичайних та кримських сосен до новорічних свят. Як їх вирощують та за скільки можна придбати новорічне дерево цього року?

Продовжити читання