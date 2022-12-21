В 10 разів дешевше! Лісгосп поблизу Дніпра розпочав продаж ялинок

21.12.2022 15:44

Купити новорічну ялинку в 10 разів дешевше! В одному з лісгоспів області почали продаж ялинок. Обрати їх можна на будь-який смак та гаманець. Продати готові – майже5 000 звичайних та кримських сосен до новорічних свят. Як їх вирощують та за скільки можна придбати новорічне дерево цього року?

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