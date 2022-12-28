Пошкоджені з десяток будинків, газогони, електрика та сонячні панелі:чергова неспокійна доба області

8 обстрілів за ніч. Російські окупанти вкотре атакували Дніпропетровщину. З градів та важкої артилерії поцілили по трьох громадах Нікопольського району. На щастя, люди не постраждали. Ворожі снаряди понівечели інфраструктуру

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