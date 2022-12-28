В Дніпропетровській ОВА відзвітували про виконану роботу за рік

Обороноздатність, підтримка армії і допомога переселенцям. Такими були пріоритети Дніпропетровщини у 2022-му році. В області збудували 200 ліній оборони, відновили понад півтори тисячі кілометрів доріг, прихистили майже чотириста тисяч переселенців та відкрили 360 пунктів незламності. В обласній військовій адміністрації відзвітували про виконану цьогоріч роботу. Темпи у 2023-му обіцяють не збавляти і далі працювати на перемогу нашої країни.

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