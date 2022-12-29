“Індекс олів’є”: скільки коштуватимуть продукти для новорічного стола?
29.12.2022 10:26
Новорічний стіл цього року битиме по кишені українців. Адже абсолютно всі продукти здорожчали за час повномасштабної війни. А до новорічних свят цінники зросли ще на 10% відсотків. Наші кореспонденти вже підрахували – яку суму доведеться викласти, аби бодай мінімально відзначити прийдешні свята
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