“Індекс олів’є”: скільки коштуватимуть продукти для новорічного стола?

29.12.2022 10:26

Новорічний стіл цього року битиме по кишені українців. Адже абсолютно всі продукти здорожчали за час повномасштабної війни. А до новорічних свят цінники зросли ще на 10% відсотків. Наші кореспонденти вже підрахували – яку суму доведеться викласти, аби бодай мінімально відзначити прийдешні свята

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