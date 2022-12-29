Грабували будинки, знущалися з місцевих: як пережила окупацію росіянами Любимівка

Грабували будинки, знущалися з місцевих та прицільно нищили цивільну інфраструктуру. Такі жахіття від російських військових довелося пережити мешканцям селища Любимівка, що на Херсонщині. В жовтні населений пункт вдалося повернути під контроль України

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