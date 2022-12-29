Грабували будинки, знущалися з місцевих: як пережила окупацію росіянами Любимівка

29.12.2022 11:28

Грабували будинки, знущалися з місцевих та прицільно нищили цивільну інфраструктуру. Такі жахіття від російських військових довелося пережити мешканцям селища Любимівка, що на Херсонщині. В жовтні населений пункт вдалося повернути під контроль України

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

“Індекс олів’є”: скільки коштуватимуть продукти для новорічного стола?

29.12.2022 10:26

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 29.12.2022

29.12.2022 8:47

Хоч би що відбувалося і було у вас на душі, обовʼязково підтримуйте одне одного – звернення Президента України

28.12.2022 22:57

“Різдво в полоні”. Рідні та друзі бійців “Азовсталі” провели акцію на підтримку захисників

28.12.2022 19:45

Пошкоджені з десяток будинків, газогони, електрика та сонячні панелі:чергова неспокійна доба області

28.12.2022 19:20

В Дніпропетровській ОВА відзвітували про виконану роботу за рік

28.12.2022 18:47
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com