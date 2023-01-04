Mіські новини Новини НАЖИВО. У Дніпрі демонтували пам’ятник “танк” 04.01.2023 14:27 У Дніпрі розпочали демонтаж пам’ятника генерал-лейтенанту Юхиму Пушкіну на Соборній площі, більш відомого як танк. Це найважчий в Дніпрі пам’ятник радянської історіі. Для цього використали кран потужністю 100 тонн Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 04.01.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 04.01.2023 04.01.2023 8:14 Новини Новини України Маємо зірвати російський сценарій, терористи повинні програти – звернення Президента України 03.01.2023 22:28 Новини Новини України росіяни знищили льодову арену «Альтаїр» у Дружківці. 314 доба на фронті 03.01.2023 17:56 Новини Хлопчик із родини переселенців з Маріуполя народився першим у новому році у Дніпрі 03.01.2023 16:03 Mіські новини Новини ЯЛИНКИ НАПРИЗВОЛЯЩЕ: де в Дніпрі не прибрали непродані на свята хвойні? 03.01.2023 15:25 Mіські новини Новини Святковий стіл прабатьків: У Дніпрі презентували автентичні українські страви 03.01.2023 14:03