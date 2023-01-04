НАЖИВО. У Дніпрі демонтували пам’ятник “танк”

У Дніпрі розпочали демонтаж пам’ятника генерал-лейтенанту Юхиму Пушкіну на Соборній площі, більш відомого як танк. Це найважчий в Дніпрі пам’ятник радянської історіі. Для цього використали кран потужністю 100 тонн

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