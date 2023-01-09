Mіські новини Новини росіяни двічі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії 09.01.2023 13:29 Нічний терор Нікоольщини. Росіяни двічі обстріляли район з важкої артилерії. Ворог скерував щонайменше десяток снарядів на Марганецьку та Червоногригорвіську громади Продовжити читання Уперед Петриківські майстри розмалювали військовий гелікоптер і спорядження для бійців ЗСУ Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Петриківські майстри розмалювали військовий гелікоптер і спорядження для бійців ЗСУ 09.01.2023 11:22 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 09.01.2023 09.01.2023 8:21 Новини Новини України Від стійкості та ефективності дій у кожній точці фронту залежить стійкість та ефективність дій на фронті загалом – звернення Президента України 08.01.2023 22:14 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 08.01.2023 08.01.2023 8:05 Новини Новини України Дуже важливо, що у Києво-Печерській лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну – звернення Президента Володимира Зеленського 07.01.2023 21:04 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 07.01.2023 07.01.2023 8:02