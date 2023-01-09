росіяни двічі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії

09.01.2023 13:29

Нічний терор Нікоольщини. Росіяни двічі обстріляли район з важкої артилерії. Ворог скерував щонайменше десяток снарядів на Марганецьку та Червоногригорвіську громади

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