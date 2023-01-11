Поранено чоловіка, пошкоджені будинки та інфраструктура: терор Нікопольщини продовжується

11.01.2023 17:47

Чергова важка ніч для Нікопольщини. Окупанти знову обстріляли мирні міста та села району. Випустили понад 20 снарядів з важкої артилерії. Людей не зачепило, але інфраструктура зазнала чималих пошкоджень. Більш детально про ситуацію в області – далі.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

росіяни закидують тілами Соледар, але спроби взяти місто марні. 322 доба на фронті

11.01.2023 16:15

Поранено чоловіка, пошкоджені будинки та інфраструктура: терор Нікопольщини продовжується

11.01.2023 15:54

У Дніпра забита каналізація утворила озеро стічних вод під під’їздом

11.01.2023 14:35

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 11.01.2023

11.01.2023 8:14

Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію; це важливо для глобальної демократії – звернення Президента України

10.01.2023 22:24

ДТЕК розповів, чому одні дніпряни постійно без світла

10.01.2023 18:43
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com