Поранено чоловіка, пошкоджені будинки та інфраструктура: терор Нікопольщини продовжується
11.01.2023 17:47
Чергова важка ніч для Нікопольщини. Окупанти знову обстріляли мирні міста та села району. Випустили понад 20 снарядів з важкої артилерії. Людей не зачепило, але інфраструктура зазнала чималих пошкоджень. Більш детально про ситуацію в області – далі.
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