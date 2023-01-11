Поранено чоловіка, пошкоджені будинки та інфраструктура: терор Нікопольщини продовжується

Чергова важка ніч для Нікопольщини. Окупанти знову обстріляли мирні міста та села району. Випустили понад 20 снарядів з важкої артилерії. Людей не зачепило, але інфраструктура зазнала чималих пошкоджень. Більш детально про ситуацію в області – далі.

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