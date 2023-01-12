Воїн ЗСУ збирає гроші на гвинтівку, аби швидше гнати окупантів з України

12.01.2023 15:39

Збирає гроші на гвинтівку, аби швидше гнати ворога з української землі! Військовослужбовець з позивним “Доля”, який воює на Бахмутському напрямку потребує якіснішої зброї. Іван на початку війни разом з побратимами воював проти загарбників на Харківському напрямку. З часом його підрозділ перекинули на Донеччину. Там зараз найтяжчі бої. Більше про історію захисника та як йому допомогти — дивіться у нашому сюжеті.

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