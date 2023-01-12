росіяни намагаються штурмувати Соледар, втім безуспішно. 323 доба на фронті

12.01.2023 16:04

4 ракетні та 23 авіаційні удари по населених пунктах України завдав ворог минулої доби. Численні руйнування у Запоріжжі та на Донеччині. В Соледарі ж важкі бої, росіяни намагаються штурмувати місто, утім ЗСУ дають гідну відповідь. Тим часом військові попереджають, що ворог невдовзі може повторити масований ракетний удар. В СБУ ж продовжують викривати зрадників. Більше подробиць про ситуацію в Україні дивіться у нашому сюжеті

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