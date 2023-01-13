В дитячому центрі Дніпра “працює” кішка-переселенка
13.01.2023 15:58
Чотирилапа психологиня для дітей. В одному із дитячих освітніх центрів Дніпра зоотерапевткою працює кішка Фіма. Дітям допомагає на заняттях, а викладачам після них. До того ж ця кішка – переселенка із Луганська. Як опинилася у нашому місті та чому почала опановувати таку важливу “професію”?
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