В дитячому центрі Дніпра “працює” кішка-переселенка

13.01.2023 15:58

Чотирилапа психологиня для дітей. В одному із дитячих освітніх центрів Дніпра зоотерапевткою працює кішка Фіма. Дітям допомагає на заняттях, а викладачам після них. До того ж ця кішка – переселенка із Луганська. Як опинилася у нашому місті та чому почала опановувати таку важливу “професію”?

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