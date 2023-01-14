НАЖИВО: Ракетна атака по Дніпру. Десятки поранених, зруйновано будинок

14.01.2023 17:52

У лікарнях уже 18 поранених, двоє з них діти, повідомляють у ДніпроОВА. Пiд уламками зруйнованого будинку ще є люди. Рятувальна операція триває. Підрозділи ДСНС працюють в посиленому режимі. Залучено понад 80 осіб особового складу і більше ніж 20 одиниць техніки ДСНС.

У дев’ятиповерхівці на ж/м Перемога зруйновано з другого по дев’ятий поверх багатоповерхівки. Біля багатоповерхівки знищено щонайменше 15 приватних автомобілів. Навколо будинку порушено мережі опалення та водопроводу. Газ перекрито

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Смерть на льоду: чому тонка крига приваблює екстималів?

14.01.2023 14:32

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 14.01.2023

14.01.2023 7:48

Цього тижня нам вдалося суттєво посилити рішучість партнерів збільшувати постачання зброї для України – звернення Президента Володимира Зеленського

13.01.2023 22:37

Влучання у багатоповерхівки: ворог продовжує тероризувати Нікополь

13.01.2023 18:00

Соледар та Бахмут впевнено тримаються, Херсонщина потерпає від обстрілів. 324 доба на фронті

13.01.2023 16:12

В дитячому центрі Дніпра “працює” кішка-переселенка

13.01.2023 15:58
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com