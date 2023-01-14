НАЖИВО: Ракетна атака по Дніпру. Десятки поранених, зруйновано будинок

У лікарнях уже 18 поранених, двоє з них діти, повідомляють у ДніпроОВА. Пiд уламками зруйнованого будинку ще є люди. Рятувальна операція триває. Підрозділи ДСНС працюють в посиленому режимі. Залучено понад 80 осіб особового складу і більше ніж 20 одиниць техніки ДСНС.

У дев’ятиповерхівці на ж/м Перемога зруйновано з другого по дев’ятий поверх багатоповерхівки. Біля багатоповерхівки знищено щонайменше 15 приватних автомобілів. Навколо будинку порушено мережі опалення та водопроводу. Газ перекрито