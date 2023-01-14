СПЕЦРЕПОРТАЖ: АТАКА на Дніпро. З десяток загиблих, більше пів сотні поранено

14.01.2023 22:46

У Дніпрі 9-ро загиблих, серед них 15-річна дівчин, 64 поранених – 59 шпиталізовані. Станом на 22:00 продовжується рятувальна операція. Внаслідо терористичної атаки ворога у Дніпрі 14 січня знищено вщент з першого по дев’ятий поверх багатоповерхівки на ж/м Перемога.

Пошуково-рятувальна операція триває. Всього до робіт залучено понад 340 осіб та 67 одиниць техніки, з них від ДСНС – понад 120 осіб та 26 одиниць техніки.Проводять обстеження пошкоджених та вцілілих частин будинку та тих, які поряд. На місці події працюють психологи ДСНС. Уже надано допомогу кільком десяткам людей

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