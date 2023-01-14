Ракетний удар у багатоповерхівку в Дніпрі: на місці влучання триває розбір завалів

14.01.2023 21:13

Ракетний удар у багатоповерхівку в Дніпрі: на місці влучання триває розбір завалів та документування воєнного злочину

Продовжують працювати всі служби. Також розгорнуто штаб прийому звернень людей, постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.

Станом на 20:00 з-під завалів багатоповерхівки врятували 35 осіб, зокрема 6 дітей. росія забрала життя п’яти людей, ще 64 – отримали поранення.

На місці влучання продовжують працювати всі профільні служби: рятувальники, лікарі, 5 слідчо-оперативних груп поліції, криміналістична лабораторія, патрульні поліцейські, криміналісти, кінологи.

Навпроти будинку №118 по вул. Набережна Перемоги на зупинці громадського транспорту розгорнуто штаб прийому звернень людей, постраждалих внаслідок ракетного удару

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