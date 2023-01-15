ДОБА ПІСЛЯ ТЕРАКТУ: Як Дніпро оговтується після ракетного удару росіян?

Триденна жалоба за загиблими оголошена у Дніпрі. Кількість жертв російського теракту 14 січня продовжує зростати. Наразі з-під завалів дістали тіла понад 20 людей. Доля ще чотирьох десятків мешканців – невідома. Їх продовжуть шукати рятувальники. Після двадцяти годин пошуків з-під уламків будинку дивом вдалось врятувати молоду дівчину! На місці й досі безперервно працюють медики, психологи, кінологи та комунальні служби. Місцеві – організували польову кухню й гуманітарний штаб. Як район оговтується після теракту?

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