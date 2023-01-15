НАЖИВО: На місці трагедії у Дніпрі весь вечір, ніч та ранок працює польова кухня

15.01.2023 11:04

На місці трагедії у Дніпрі весь вечір, ніч та ранок працює польова кухня. Рятувальники, волонтери, постраждалі та всі служби можуть випити гарячі напої та поїсти

 

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