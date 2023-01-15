Стан поранених від ракетної ворожої атаки у Дніпрі на ранок 15 січня

Стан поранених від ракетної ворожої атаки у Дніпрі. Станом на 11:00 15.01.2023 до міських лікарень звернулось 18 постраждалих, з них 6 дітей. Госпіталізовано 8 осіб, з них 7 дітей, прооперовано троє.

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