НАЖИВО: “Я впала і цілувала землю, коли вдалось вибратись с задимленого під’їзду”

“Я впала і цілувала землю, коли вдалось вибратись с задимленого під’їзду. Не могла зрозуміти, чи я сплю чи це відбувається наяву”, – розповідає Алла, яка дивом вижила під час ракетної атаки у Дніпрі

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