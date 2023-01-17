НАЖИВО: “Я впала і цілувала землю, коли вдалось вибратись с задимленого під’їзду”

17.01.2023 16:35

“Я впала і цілувала землю, коли вдалось вибратись с задимленого під’їзду. Не могла зрозуміти, чи я сплю чи це відбувається наяву”, – розповідає Алла, яка дивом вижила під час ракетної атаки у Дніпрі

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