Mіські новини Новини НАЖИВО: “Я впала і цілувала землю, коли вдалось вибратись с задимленого під’їзду” 17.01.2023 16:35 “Я впала і цілувала землю, коли вдалось вибратись с задимленого під’їзду. Не могла зрозуміти, чи я сплю чи це відбувається наяву”, – розповідає Алла, яка дивом вижила під час ракетної атаки у Дніпрі Продовжити читання Уперед Внаслідок обстрілів Харківщини поранено 2 людей та пошкоджені 19 будинків. 328 доба на фронтіНазад У Кривому Розі зруйнований ракетою будинок досі не почали лагодити Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У Кривому Розі зруйнований ракетою будинок досі не почали лагодити 17.01.2023 17:10 Новини Новини України Внаслідок обстрілів Харківщини поранено 2 людей та пошкоджені 19 будинків. 328 доба на фронті 17.01.2023 16:07 Mіські новини Новини ДОПОМОГА 24/7. Тисячі дніпрян та волонтерів об’єднались навколо трагедії 17.01.2023 10:49 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 17.01.2023 17.01.2023 8:45 Новини Новини України Щодня й щоночі діємо, щоб зменшити потенціал ворога – звернення Президента України 16.01.2023 22:28 Mіські новини Новини Генпрокурор України – на місці ракетного удару у Дніпрі: пряма мова 16.01.2023 20:49