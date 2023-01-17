ПОШУКИ ЗАВЕРШЕНО. 45 людей загинуло під час російського удару по Дніпру, дістали останні тіла

Російська ракетна атака по дніпровський висотці забрала життя 44-х людей, з них 5 – це діти. У Дніпрі сьогодні завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського теракту. Найменшому загиблому хлопчику не було навіть року. З 79 поранених нині в лікарнях лишаються трохи менше 30. Останні години пошукової операції та дивовижні історії порятунку від постраждалих

ОНОВЛЕНО О 17:00 – 45 людей загинуло, з них 6 дітей

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