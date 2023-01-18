ЧЕКАЛИ НАД ПРІРВОЮ. Подружжя з Дніпра дивом врятувались в кімнаті, яка висіла в повітрі

Стояв над прірвою та подавав сигнали рятувальникам, аби врятувати себе та тяжко поранену дружину. Все, що у них є мобільний телефон, рюкзак з документами та закривавлений одяг. Родина Ботвінових дивом вижили після страшної трагедії 14 січня у Дніпрі. Вони жили в Донецьку, вибрались з окупації в Херсоні. Та російська ракета ледь не вбила їх у Дніпрі. Від потужного удару половина квартири на 9 поверсі розлетілася в повітрі

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