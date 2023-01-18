ГОТУЮТЬ ДО ОБСТЕЖЕННЯ. На місці зруйнованого будинку у Дніпрі починають роботу комунальники

18.01.2023 16:30

Рятувальна операція біля зруйнованого російською ракетою житлового будинку на Перемозі завершена. Важкої техніки там вже немає. Сьогодні свою роботу розпочали комунальники. Вони мають обстежити кожен квадратний метр будинку, аби зрозуміти, які під’їзди придатні до життя. Нагадаємо, що там пошкоджено 230 квартир, 64 – зруйновані повністю. Станом на 18 січня внаслідок теракту у багатоповерхівці загинули 45 людей, з них 6 – діти. Ще 17 людей вважаються безвісти зниклими, тіла 12- не ідентифіковані

 

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