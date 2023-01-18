У Дніпрі попрощалися з відомими волонтерками Іриною Саламатенко та Ольгою Усовою

Ще з двома загиблими від терористичного удару рф – сьогодні попрощався Дніпро. В момент влучання ворожої ракети – колеги й подруги Ірина Саламатенко та Ольга Усова проходили повз 118-го будинку. Обидві працювали стоматологинями, а ще були відомими в місті волонтерками

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