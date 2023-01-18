Mіські новини Новини НАЖИВО: Як зсередини виглядає пошкоджений будинок у Дніпрі поруч з епіцентром вибиху 18.01.2023 13:16 Журналістів пустили в середину пошкодженого будинку поруч з епіцентром вибуху у Дніпрі. В момент влучання російської ракети сім’я святкувала за столом Продовжити читання Уперед У Дніпрі попрощалися з заслуженими тренером Михайлом Кореновським Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У Дніпрі попрощалися з заслуженими тренером Михайлом Кореновським 18.01.2023 10:28 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 18.01.2023 18.01.2023 8:17 Новини Новини України Світ чує Україну у Давосі й знає, що Росія зробила з Дніпром та іншими територіями, на які принесла смерть – звернення Президента Володимира Зеленського 17.01.2023 22:59 Mіські новини Новини ПОШУКИ ЗАВЕРШЕНО. 45 людей загинуло під час російського удару по Дніпру, дістали останні тіла 17.01.2023 18:05 Mіські новини Новини 6 місяців обстрілів Нікополя: місто живе та працює наперекір ворогу 17.01.2023 17:45 Mіські новини Новини У Кривому Розі зруйнований ракетою будинок досі не почали лагодити 17.01.2023 17:10