НАЖИВО: Як зсередини виглядає пошкоджений будинок у Дніпрі поруч з епіцентром вибиху

18.01.2023 13:16

Журналістів пустили в середину пошкодженого будинку поруч з епіцентром вибуху у Дніпрі. В момент влучання російської ракети сім’я святкувала за столом

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