У Дніпрі попрощалися з заслуженими тренером Михайлом Кореновським

18.01.2023 10:28

Жовта кухня, яка вціліла після смертельно атаки. Це зворушливе фото облетіло всі світові ЗМІ. І стало страшним символом будинку, в який росіяни скерували балістичну ракету. Це все, що залишилось від квартири Михайла Кореновського. Сам чоловік загинув. Його тіло знайшли під завалами. Дружина з двома доньками дивом вижили, бо на момент обстрілу були на вулиці. Михайло – заслужений тренер України. Сьогодні з ним прощалися в його рідному виші, де він навчався і викладав

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