ЖИТТЯ З НУЛЯ. Працівник “Азовсталі” дивом виїхав з Маріуполя та знайшов роботу в Дніпрі
23.01.2023 16:10
Життя з нуля. Маріуполець Роман – після евакуації знайшов роботу в Дніпрі. У воєнний час в його родині народився син. Зараз сім`я переселенців будує життя заново в новому місті. Про працівника заводу “Азовсталь”, який здолав стрес, налаштував родину на позитив та відновлення – в нашому сюжеті
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