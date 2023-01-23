ЖИТТЯ З НУЛЯ. Працівник “Азовсталі” дивом виїхав з Маріуполя та знайшов роботу в Дніпрі

23.01.2023 16:10

Життя з нуля. Маріуполець Роман – після евакуації знайшов роботу в Дніпрі. У воєнний час в його родині народився син. Зараз сім`я переселенців будує життя заново в новому місті. Про працівника заводу “Азовсталь”, який здолав стрес, налаштував родину на позитив та відновлення – в нашому сюжеті

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

У Дніпрі чоловік підірвав у квартирі 3 гранати та відстрілювався від поліцейських

23.01.2023 16:02

Даруємо 20 000 гривень до пенсії: у Приватбанку стартувала нова акція

23.01.2023 13:56

Лікарка врятувала сусідку-дівчинку, яка ледь не загинула через ракетну атаку у Дніпрі

23.01.2023 12:32

Тренер врятував свого 12-річного вихованця під час ракетного удару по багатоповерхівці на Перемозі

23.01.2023 11:09

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 23.01.2023

23.01.2023 7:58

Сила суспільства й міцність держави поєднуються саме справедливістю – звернення Президента України

22.01.2023 22:08
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com