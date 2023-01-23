ЖИТТЯ З НУЛЯ. Працівник “Азовсталі” дивом виїхав з Маріуполя та знайшов роботу в Дніпрі

Життя з нуля. Маріуполець Роман – після евакуації знайшов роботу в Дніпрі. У воєнний час в його родині народився син. Зараз сім`я переселенців будує життя заново в новому місті. Про працівника заводу “Азовсталь”, який здолав стрес, налаштував родину на позитив та відновлення – в нашому сюжеті

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