Унікальні рослини ботсаду Дніпра можуть загинути через брак опалення
25.01.2023 15:36
Майже 800 видів унікальних рослин – під загрозою зникнення! Колекція зелених насаджень Дніпровської оранжереї може не пережити цю зиму через блекаути та брак фінансування. Працівники ботанічного саду роблять все можливе, аби зберегти рідкісні рослини. Утім, дуже потребують допомоги
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності . ПогоджуюсьПолітика конфіденційності