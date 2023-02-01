Автівки для фронту: дніпровські волонтери ремонтують позашляховики для бійців

Викупають, ремонтують та відправляють на фронт! Дніпровські волонтери передали бійцям вже десятий позашляховик з початку повномасштабного вторгнення. Такі машини дозволяють швидко змінити позицію, перевезти обладнання та евакуювати поранених. Як допомогти в справі, що наближає перемогу?
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