Автівки для фронту: дніпровські волонтери ремонтують позашляховики для бійців

01.02.2023 12:27

Викупають, ремонтують та відправляють на фронт! Дніпровські волонтери передали бійцям вже десятий позашляховик з початку повномасштабного вторгнення. Такі машини дозволяють швидко змінити позицію, перевезти обладнання та евакуювати поранених. Як допомогти в справі, що наближає перемогу?

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