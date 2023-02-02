Mіські новини Новини Нікополь обстріляли з важкої артилерії вночі окупанти 02.02.2023 14:12 Обстріли Нікопольського району не вщухають! Вночі під ворожий вогонь потрапив сам Нікополь. По мирним кварталам міста окупанти випустили десятки снарядів з важкої артилерії. Люди дивом не постраждали Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 02.02.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 02.02.2023 02.02.2023 7:37 Новини Новини України Справедливість буде забезпечена – звернення Президента України 01.02.2023 23:08 Mіські новини Новини Проїзд за QR-кодом. На автобусних маршрутах Дніпра впроваджують оплату смартфоном 01.02.2023 18:55 Новини Новини України Гучні затримання, знищення будинків в Маріуполі та запеклі бої на Донеччині. 343 доба на фронті 01.02.2023 17:01 Новини Знищили ферму: росіяни з артилерії обстріляли Марганецьку громаду 01.02.2023 16:04 Новини Новини України Понад 800 українців отруїлися чадним газом за останні два місяці 01.02.2023 15:32