Нікополь обстріляли з важкої артилерії вночі окупанти

02.02.2023 14:12

Обстріли Нікопольського району не вщухають! Вночі під ворожий вогонь потрапив сам Нікополь. По мирним кварталам міста окупанти випустили десятки снарядів з важкої артилерії. Люди дивом не постраждали

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