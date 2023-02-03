У Дніпрі затримано трьох агентів, які передавали розвіддані спецслужбам рф

03.02.2023 14:32

У Дніпрі затримано трьох агентів, які передавали розвіддані спецслужбам рф

Троє проросійськи налаштованих мешканців Дніпропетровщини добровільно погодилися на пропозицію допомагати представникам спецслужб рф в проведенні підривної діяльності проти України. Агенти підшукували та вербували громадян України для систематичного збору інформації військового характеру та передавали інформацію ворогу. За співпрацю з окупантами їм обіцяли посади в окупаційній владі в разі входження російських військ на територію Дніпропетровської області

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