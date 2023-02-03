Mіські новини Новини Звечора Марганецька, зранку Нікопольська: окупанти обстрілюють громади з артилерії 03.02.2023 13:16 Понад 12 годин повітряної тривоги і знову нічний обстріл! Окупанти продовжують тероризувати Нікопольщину. Вночі з важкої артилерії вдарили по районному центру. А вчора вдень під вогнем терористів була Марганецька громада Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 03.02.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 03.02.2023 03.02.2023 7:54 Новини Новини України Нам в Україні потрібно говорити в один голос зі світом щодо постачання для оборони та посилювати тиск на Росію – звернення Президента Володимира Зеленського 02.02.2023 22:04 Mіські новини Новини Старі лампи на енергоощадні: у Дніпрі стартував безкоштовний обмін 02.02.2023 19:12 Mіські новини Новини Багатодітна сім`я з Луганщини вдруге втратила житло через бомбардування росіянами 02.02.2023 16:58 Новини Новини України “Існадером” по середмістю Краматорська: окупанти продовжують терор мирних. 344 доба на фронті 02.02.2023 16:44 Mіські новини Новини На захисті кордону! Бригада Дніпровської тероборони боронить фронт від окупантів 02.02.2023 16:07