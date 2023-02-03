Звечора Марганецька, зранку Нікопольська: окупанти обстрілюють громади з артилерії

03.02.2023 13:16

Понад 12 годин повітряної тривоги і знову нічний обстріл! Окупанти продовжують тероризувати Нікопольщину. Вночі з важкої артилерії вдарили по районному центру. А вчора вдень під вогнем терористів була Марганецька громада

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