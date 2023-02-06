Mіські новини Новини Пошкоджено агропідприємство: окупанти обстріляли прибережені громади області 06.02.2023 16:05 Понівечене агропідприємство та електромережі. Армія рф продовжує тероризувати Дніпропетровщину. За добу окупанти обстріляли два райони. Люди лишились неушкодженими Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 06.02.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 06.02.2023 06.02.2023 7:38 Новини Новини України Введено в дію рішення РНБО щодо санкцій проти атомної галузі Росії, це не останнє рішення щодо цієї галузі – звернення Президента України 05.02.2023 21:51 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 05.02.2023 05.02.2023 9:14 Новини Новини України Зберегти всі елементи нашої стійкості – це гарантувати перемогу – звернення Президента України 04.02.2023 22:25 Новини Новини України 116 українських військових повернули з полону 04.02.2023 15:34 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 04.02.2023 04.02.2023 8:58