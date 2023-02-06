Пошкоджено агропідприємство: окупанти обстріляли прибережені громади області

06.02.2023 16:05

Понівечене агропідприємство та електромережі. Армія рф продовжує тероризувати Дніпропетровщину. За добу окупанти обстріляли два райони. Люди лишились неушкодженими

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