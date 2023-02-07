Mіські новини Новини Трофейний БТР з’явився біля Історичного музею у Дніпрі 07.02.2023 16:03 Перший ворожий БТР з’явився на вуличній експозиції Музею АТО у Дніпрі. Розтрощену машину росіян привезли із зони бойових дій. Ще восени на ній їздили окупанти, доки українські військові не ліквідували ворога важкою зброєю Продовжити читання Уперед росіяни просять у дніпрян рядянські пам’ятники в обмін на дрова Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини росіяни просять у дніпрян рядянські пам’ятники в обмін на дрова 07.02.2023 11:06 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 07.02.2023 07.02.2023 7:51 Новини Новини України Хороша мотивація плюс хороша підготовка дорівнює можливості наших cил оборони повернути Україні своє – звернення Президента 06.02.2023 22:38 Mіські новини Новини Понад 800 вікон встановили в постраждалих від ракетного удару будинках на “Перемозі” 06.02.2023 21:03 Новини Новини України ОЧІ АРМІЇ. Аеророзвідка одного зі стрілецьких батальйонів нищить ворога на фронті 06.02.2023 17:16 Новини Новини України Жертви на Херсонщині, бої на Донбасі та можливий наступ росіян. 348 доба на фронті 06.02.2023 16:35