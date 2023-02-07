Трофейний БТР з’явився біля Історичного музею у Дніпрі

Перший ворожий БТР з’явився на вуличній експозиції Музею АТО у Дніпрі. Розтрощену машину росіян привезли із зони бойових дій. Ще восени на ній їздили окупанти, доки українські військові не ліквідували ворога важкою зброєю

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