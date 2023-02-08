Mіські новини Новини Обстріляли церкву та пам’ятник Героям: росіяни гатять по Нікопольщині 08.02.2023 17:11 російська армія не припиняє тероризувати область. Вночі окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду Нікопольського району. По мирних кварталах вдарили з важкої артилерії. Люди, на щастя, не постраждали. Наслідки атаки зараз з’ясовуються Продовжити читання Уперед Зеленський в Лондоні / Окупанти готують наступ у низці областей. 350 доба на фронті Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Зеленський в Лондоні / Окупанти готують наступ у низці областей. 350 доба на фронті 08.02.2023 17:07 Mіські новини Новини Оборона “на нулі”. Бійці Дніпровської тероборони впевнено тримають фронт 08.02.2023 16:15 Mіські новини Новини IT-шники Дніпра встановили пілотів, які випускають ракети по Дніпру та Україні 08.02.2023 13:47 Новини Новини України Неймовірна історія порятунку! Мати з дитиною дивом вціліли після ракетного удару 08.02.2023 11:30 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 08.02.2023 08.02.2023 8:14 Новини Новини України Всі ворожі сценарії опрацьовуємо, державу захищаємо – звернення Президента України 07.02.2023 21:53