Обстріляли церкву та пам’ятник Героям: росіяни гатять по Нікопольщині

російська армія не припиняє тероризувати область. Вночі окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду Нікопольського району. По мирних кварталах вдарили з важкої артилерії. Люди, на щастя, не постраждали. Наслідки атаки зараз з’ясовуються

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