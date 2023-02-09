6 000 снарядів знешкодили ДСНС на Дніпропетровщині

09.02.2023 16:18

Засипають Дніпропетровщину касетними бомбами та підступними мінами-пелюстками! Рятувальники розповіли, якими боєприпасами мінують прифронтові території нашої області. З початку повномасштабного вторгнення вибухотехніки знешкодили майже 6 тисяч снарядів

 

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