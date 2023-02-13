Атака невідомими дронами по Дніпру та жертви обстрілу у Нікополі

13.02.2023 17:40

Як мінімум тричі за добу росіяни атакували житлові квартали Нікопольського району. Там, на жаль є жертви та поранені. А по Дніпру окупанти запустили безпілотники та невідомі до нині розвідувальні повітряні кулі

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