Херсону у вогні / Запуск українського дрона-камікадзе / Гаубиці для ЗСУ. 355 доба на фронті

13.02.2023 17:08

Херсон у вогні! Вдень росіяни вкотре гатили помісту. Є загиблі. Також відсьогодні в одну з найгарячиших точок фронту – фортецю Бахмут – офіційно заборонили в’їзд цивільним особам, в тому числі волонтерам та журналістам. А учора в Україні відбувся зауск першого вітчизняного дрону-камікадзе. Випробування пройшли вдало. І вже маємо самохідні гаубиці CAESAR. Їх ЗСУ передала Данія. Найголовніші події в Україні протягом цієї доби – в сюжеті наших журналістів

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