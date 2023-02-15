Незвично тихою ніч була на Дніпропетровщині

15.02.2023 16:10

Минулої ночі Дніпропетровщина не зазнала жодної ворожої атаки. Спокійним був і ранок. Нікопольський район також без обстрілів

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