Mіські новини Новини БЕЗ ТРАВНЕВИХ ТА 8 БЕРЕЗНЯ! Що думають про скасування свят дніпряни? 20.02.2023 15:40 Викорінити радянську ідеологію! В Україні нардепи хочуть офіційно скасувати травневі свята та 8 березня. Натомість цим дням – пропонують запровадити дві нові дати – пам’яті видатних українських письменників. Та що про це кажуть історики та дніпряни? Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 20.02.2023Назад Байден в Україні / Новий пакет допомоги / Бої під Бахмутом. 362 доба на фронті Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Перші випускники проєкту “Друга освіта для переселенців” отримали роботу 20.02.2023 17:28 Новини Новини України Байден в Україні / Новий пакет допомоги / Бої під Бахмутом. 362 доба на фронті 20.02.2023 16:51 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 20.02.2023 20.02.2023 7:34 Новини Новини України Хочу, щоб зараз у наших людей була передбачуваність і відчуття, що Україна рухається до своїх цілей – звернення Президента Володимира Зеленського 19.02.2023 22:12 Mіські новини Новини Сучасне обладнання для онкохворих дітей придбали лідер вітчизняного ритейлу та благодійний фонд 19.02.2023 19:37 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 19.02.2023 19.02.2023 8:25