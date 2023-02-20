БЕЗ ТРАВНЕВИХ ТА 8 БЕРЕЗНЯ! Що думають про скасування свят дніпряни?

Викорінити радянську ідеологію! В Україні нардепи хочуть офіційно скасувати травневі свята та 8 березня. Натомість цим дням – пропонують запровадити дві нові дати – пам’яті видатних українських письменників. Та що про це кажуть історики та дніпряни?

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