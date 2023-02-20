НІКОПОЛЬ ЖИВЕ. Попри постійні обстріли, нікопольці тримаються та вірять в Перемогу

У Нікополі окупанти продовжують гатити по житлових будинках, інфраструктурі та комунікаціям. І якщо раніше ворог здебільшого атакував місто вночі, то останнім часом тероризує місто вдень. Попри щоденні обстріли нікопольці тримаються. Їм нелегко, але місто живе

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