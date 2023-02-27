Музичну присвяту українським жінкам-воїнам готує відомий дніпровський гурт “Вертеп”

Музичну присвяту українським жінкам-воїнам готує відомий в Дніпрі гурт “Вертеп”. Кліп планють зробити всенародним. Тож музиканти закликають українців надсилати їм фото та відео жінок, які служать в ЗСУ, нацгвардії чи теробороні. Захисниць покажуть в кліпі, прем’єра якого відбудеться на 11 телеканалі УВАГА! Обов‘язківо надсилайте фото своїх знайомих жінок-військовослужбовиць з короткою розповіддю про них на нашу пошту [email protected] або надсилайте у приватні повідомлення на нашу Facebook-сторінку

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