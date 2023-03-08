Дніпровські медіа не дотримуються гендерного балансу: експертки коментують 11% новин, експерти — 89%

08.03.2023 10:11
ФОТО: JOHN SCHNOBRICH/UNSPLASH

ФОТО: JOHN SCHNOBRICH/UNSPLASH

Жодне з аналізованих у лютневому моніторингу видань у Дніпрі не дотримується гендерного балансу у новинах. Всюди більше експертів та героїв. Експерток та героїнь в рази менше. Крім того, експерткам довіряють коментувати здебільшого погоду, кулінарію, трішки більше волонтерських і соціальних питань. Зовсім не зустріти експерток в темах політики, корупції, освіти і спорту.  Моніторинг робили на основі 250 новин, де можна було визначити героїню, героя, експертку, експерта. У Дніпрі досліджували п’ять найвідвідуваніших  ресурсів: dnepr.express, dnpr.com.ua, dp.informator.ua, gorod.dp.ua, 056.ua.  Важливо зауважити, що деякі новини повторювалися з видання у видання, відповідно, повторювалися експерти та експертки, герої та героїні. Скажімо, інформацію про обстріли Дніпропетровщині писали усі видання з посиланням на Миколу Лукашука голову Дніпропетровської обласної ради. Усі видання використовували фемінітиви, хоч зрідка і траплялися конструкції “розповіла волонтер”. Усього ж в 250 новинах зафіксовано 456 дійових осіб. З них експерток 24, експертів 189, героїнь 47, героїв 196. 

 

ЕКСПЕРТКИ ТА ЕКСПЕРТИ

Жінки у жодному з аналізованих видань не виступають експертками у питаннях освіти, корупції та культури, спорту. Попри те, що новин за такою тематикою в принципі небагато, експерти все ж коментують ці теми.

 

Так, експертів з питань освіти, корупції та спорту лише по одному у кожній темі. Навіть у питання культури  всі дев’ять експертних згадок від чоловіків.

Питання війни лише раз у новині «Росія не вивела у Чорне та Азовське моря носіїв ракет «калібр»: причина» видання 056.ua, тему прокоментувала начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк. Серед експертів тему війни коментував  здебільшого Микола Лукашук голова Дніпропетровської обласної ради. Подібних коментарів 46.

 

Кримінал, надзвичайні ситуації та ДТП зазвичай не коментують конкретні люди з поліції, журналісти посилаються на пресслужбу та пресрелізи. Лише одного разу видання «Дніпро оперативний» у новині  «У центрі Дніпра затримали озброєну банду», посилаються на слова  пресофіцерки Дніпровського відділку поліції Аліни Стадник.

 

Про волонтерство та активізм медіа писали чотири рази. В кожній новині є жінка, яка виступає експреткою у тому чи іншому питанні. Так, тричі на цю тему писав «Інформатор» у новинах: «У Дніпрі рятують жінку після інсульту та її котів: потрібна допомога», тут, до слова, використовують конструкцію «повідомила волонтер», «З залишків хвоста йде кров: у Дніпрі рятують життя крихітної Боні», «У Дніпрі у притулку для тварин зламалася насосна станція для води: потрібна допомога». І четверта новина вийшла на gorod.dp.ua «У Дніпрі відкривається центр для постійного проживання вимушених переселенців», тут експертний коментар належить директорці зі зв’язків з громадськістю.

 

Тричі жінки згадуються у соціальних питаннях та наслідках війни, двічі у темах медицини і новинах про економіку та бізнес відповідно.

 

До розділу «інше» увійшли новини про погоду, де слово експертки бере метеорологиня, новина про судове засідання з коментарем юристки, також новини про кулінарію та астрологію.

 

Щодо експертів у новинах регіональних медій, то їх відчутно більше, а саме 189 осіб.

Зовсім не коментують чоловіки лише питання криміналу, надзвичайних подій та ДТП. І знову ж таки, причина в тому, що журналісти здебільшого посилаються на пресрелізи. Найбільше експертів представлено у новинах на тему війни та бойових дій — майже 98% експертних коментарів належить чоловікам. Соціальні питання та наслідки війни — 29 згадок про експертів. До розділу «інше» потрапили новини на екологічну тематику, життя міста, новини про погоду та поради про те, як вберегтися від землетрусу. Ці питання також експертно коментували чоловіки. У відсотковому співвідношенні у цьому розділі чоловічих коментарів 87% на противагу 12% жіночих експертних коментарів.

 

ГЕРОЇНІ ТА ГЕРОЇ

Якщо писати про героїнь у новинах регіональних медій, то їх дещо більше, ніж експерток. Так, всього згадок про героїв та героїнь — 243, серед них чоловіків — 196, жінок — 47. У відсотковому співвідношенні — це 81% та 19% відповідно.

 

Жодної героїні не було у темах політики, освіти, культури, медицини, міжнародних новин, економіки і бізнесу.  Найбільше героїнь є у темі соціальних питань та наслідків війни, коли йдеться про незахищені верстви населення — 16 жінок, бойові дії та війна — 5. Героїні цих тем переважно жінки які втратили чоловіків чи батьків на війні чи під час ракетних обстрілів.  12 героїнь у новинах про кримінал, надзвичайні події та ДТП. У новинах на таку тематику жінки виступають зазвичай жертвами. Спорт — 4, волонтерство — 3, тут йдеться про спортсменок безпосередньо та волонтерок.

 

У розділ «інше» ввійшли зокрема новини «Дніпровської панорами». Перша «Стала пассажирам родной. В Днепре кондуктора Светлану узнают на улице и благодарят (видео)» і друга «“Кохана ОВ, твій ВО”: Зеленський ніжно привітав дружину з днем народження».

 

Найбільше ж героїв – у новинах про кримінал, ДТП надзвичайні події — 78. Здебільшого це або жертва або правопорушник. Наприклад,  у новині «У Дніпрі на проспекті Миру ВАЗ на пішохідному переході збив чоловіка: потерпілого шпиталізували» йдеться і про жертву і про правопорушника. Варто зауважити, що такі новини видання писали за матеріалами пресрелізів поліції, а ті, у свою чергу, досить чітко позначають чоловік чи жінка є учасником чи учасницею події. А також завжди пишуть і про правопорушника, і про жертву. 43 герої у новинах про соціальні питання та наслідки війни. Тут йдеться про тих героїв, які постраждали від обстрілів і вони розповідають свої історії, внутрішньо-переміщених осіб. Також 25 героїв у новинах політичних. На період моніторингу припали кадрові зміни у Дніпропетровській військовій адміністрації та ще у кількох ОВА. Про це писали всі видання, що згадані в моніторингу. Але в новинах згадували не лише про колишнього та нового очільників Дніпропетровської ОВА, а й про кадрові зміни в ОВА інших областей.

 

Під кінець назріває питання, чи є зміни у темі гендерного балансу у матеріалах місцевих медій?

 

У 2016 році, ІМІ вже проводив аналогічний моніторинг на 

дотримання стандартів гендерного балансу в дніпровських ЗМІ. І підсумки цього аналізу засвідчили  диспропорцію залучення експерток та героїнь до висвітлення місцевих тем, порівняно із чоловіками. Цю різницю можна виміряти у коефіцієнтах від 1/2 до 1/6.

 

Тоді також аналізували новини сайту сайту 056.ua. При 39 експертах — лише 6 експерток (співвідношення 1/7) , при 203 героях — лише 34 героїні (співвідношення ⅙). У 2023 році показники видання 056.ua такі: 49 експертів — 5 експерток, 30 героїв — 6 героїнь, тобто 1/10 та 1/5 відповідно.

 

Коли ІМІ проводив моніторин у 2015 році, то в новинах дніпровських медій  експертки прокоментували 24% матеріалів, відповідно на експертів припало 76% всіх коментарів.  У 2023 році цей показник — 11% та  89% відповідно.

 

До слова, за  результати анонімного адресного опитування медійників у 2021 році, яке було проведено ГО «Інститут масової інформації», 78% журналістів не стежать за балансом чоловіків і жінок у своїх матеріалах.

 

Оля Василець, регіональна представниця ІМІ в Дніпропетровській області

 

Написання цього блогу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО «Інститут масової інформації» та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.

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