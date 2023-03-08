Дніпровські медіа не дотримуються гендерного балансу: експертки коментують 11% новин, експерти — 89%

Жодне з аналізованих у лютневому моніторингу видань у Дніпрі не дотримується гендерного балансу у новинах. Всюди більше експертів та героїв. Експерток та героїнь в рази менше. Крім того, експерткам довіряють коментувати здебільшого погоду, кулінарію, трішки більше волонтерських і соціальних питань. Зовсім не зустріти експерток в темах політики, корупції, освіти і спорту. Моніторинг робили на основі 250 новин, де можна було визначити героїню, героя, експертку, експерта. У Дніпрі досліджували п’ять найвідвідуваніших ресурсів: dnepr.express, dnpr.com.ua, dp.informator.ua, gorod.dp.ua, 056.ua. Важливо зауважити, що деякі новини повторювалися з видання у видання, відповідно, повторювалися експерти та експертки, герої та героїні. Скажімо, інформацію про обстріли Дніпропетровщині писали усі видання з посиланням на Миколу Лукашука — голову Дніпропетровської обласної ради. Усі видання використовували фемінітиви, хоч зрідка і траплялися конструкції “розповіла волонтер”. Усього ж в 250 новинах зафіксовано 456 дійових осіб. З них експерток — 24, експертів — 189, героїнь — 47, героїв — 196.

ЕКСПЕРТКИ ТА ЕКСПЕРТИ

Жінки у жодному з аналізованих видань не виступають експертками у питаннях освіти, корупції та культури, спорту. Попри те, що новин за такою тематикою в принципі небагато, експерти все ж коментують ці теми.

Так, експертів з питань освіти, корупції та спорту лише по одному у кожній темі. Навіть у питання культури всі дев’ять експертних згадок — від чоловіків.

Питання війни лише раз у новині «Росія не вивела у Чорне та Азовське моря носіїв ракет «калібр»: причина» видання 056.ua, тему прокоментувала начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк. Серед експертів тему війни коментував здебільшого Микола Лукашук — голова Дніпропетровської обласної ради. Подібних коментарів — 46.

Кримінал, надзвичайні ситуації та ДТП зазвичай не коментують конкретні люди з поліції, журналісти посилаються на пресслужбу та пресрелізи. Лише одного разу видання «Дніпро оперативний» у новині «У центрі Дніпра затримали озброєну банду», посилаються на слова пресофіцерки Дніпровського відділку поліції Аліни Стадник.

Про волонтерство та активізм медіа писали чотири рази. В кожній новині є жінка, яка виступає експреткою у тому чи іншому питанні. Так, тричі на цю тему писав «Інформатор» у новинах: «У Дніпрі рятують жінку після інсульту та її котів: потрібна допомога», тут, до слова, використовують конструкцію «повідомила волонтер», «З залишків хвоста йде кров: у Дніпрі рятують життя крихітної Боні», «У Дніпрі у притулку для тварин зламалася насосна станція для води: потрібна допомога». І четверта новина вийшла на gorod.dp.ua «У Дніпрі відкривається центр для постійного проживання вимушених переселенців», тут експертний коментар належить директорці зі зв’язків з громадськістю.

Тричі жінки згадуються у соціальних питаннях та наслідках війни, двічі у темах медицини і новинах про економіку та бізнес відповідно.

До розділу «інше» увійшли новини про погоду, де слово експертки бере метеорологиня, новина про судове засідання з коментарем юристки, також новини про кулінарію та астрологію.

Щодо експертів у новинах регіональних медій, то їх відчутно більше, а саме 189 осіб.

Зовсім не коментують чоловіки лише питання криміналу, надзвичайних подій та ДТП. І знову ж таки, причина в тому, що журналісти здебільшого посилаються на пресрелізи. Найбільше експертів представлено у новинах на тему війни та бойових дій — майже 98% експертних коментарів належить чоловікам. Соціальні питання та наслідки війни — 29 згадок про експертів. До розділу «інше» потрапили новини на екологічну тематику, життя міста, новини про погоду та поради про те, як вберегтися від землетрусу. Ці питання також експертно коментували чоловіки. У відсотковому співвідношенні у цьому розділі чоловічих коментарів 87% на противагу 12% жіночих експертних коментарів.

ГЕРОЇНІ ТА ГЕРОЇ

Якщо писати про героїнь у новинах регіональних медій, то їх дещо більше, ніж експерток. Так, всього згадок про героїв та героїнь — 243, серед них чоловіків — 196, жінок — 47. У відсотковому співвідношенні — це 81% та 19% відповідно.

Жодної героїні не було у темах політики, освіти, культури, медицини, міжнародних новин, економіки і бізнесу. Найбільше героїнь є у темі соціальних питань та наслідків війни, коли йдеться про незахищені верстви населення — 16 жінок, бойові дії та війна — 5. Героїні цих тем переважно жінки які втратили чоловіків чи батьків на війні чи під час ракетних обстрілів. 12 героїнь у новинах про кримінал, надзвичайні події та ДТП. У новинах на таку тематику жінки виступають зазвичай жертвами. Спорт — 4, волонтерство — 3, тут йдеться про спортсменок безпосередньо та волонтерок.

У розділ «інше» ввійшли зокрема новини «Дніпровської панорами». Перша «Стала пассажирам родной. В Днепре кондуктора Светлану узнают на улице и благодарят (видео)» і друга «“Кохана ОВ, твій ВО”: Зеленський ніжно привітав дружину з днем народження».

Найбільше ж героїв – у новинах про кримінал, ДТП надзвичайні події — 78. Здебільшого це або жертва або правопорушник. Наприклад, у новині «У Дніпрі на проспекті Миру ВАЗ на пішохідному переході збив чоловіка: потерпілого шпиталізували» йдеться і про жертву і про правопорушника. Варто зауважити, що такі новини видання писали за матеріалами пресрелізів поліції, а ті, у свою чергу, досить чітко позначають чоловік чи жінка є учасником чи учасницею події. А також завжди пишуть і про правопорушника, і про жертву. 43 герої у новинах про соціальні питання та наслідки війни. Тут йдеться про тих героїв, які постраждали від обстрілів і вони розповідають свої історії, внутрішньо-переміщених осіб. Також 25 героїв у новинах політичних. На період моніторингу припали кадрові зміни у Дніпропетровській військовій адміністрації та ще у кількох ОВА. Про це писали всі видання, що згадані в моніторингу. Але в новинах згадували не лише про колишнього та нового очільників Дніпропетровської ОВА, а й про кадрові зміни в ОВА інших областей.

Під кінець назріває питання, чи є зміни у темі гендерного балансу у матеріалах місцевих медій?

У 2016 році, ІМІ вже проводив аналогічний моніторинг на

дотримання стандартів гендерного балансу в дніпровських ЗМІ. І підсумки цього аналізу засвідчили диспропорцію залучення експерток та героїнь до висвітлення місцевих тем, порівняно із чоловіками. Цю різницю можна виміряти у коефіцієнтах від 1/2 до 1/6.

Тоді також аналізували новини сайту сайту 056.ua. При 39 експертах — лише 6 експерток (співвідношення 1/7) , при 203 героях — лише 34 героїні (співвідношення ⅙). У 2023 році показники видання 056.ua такі: 49 експертів — 5 експерток, 30 героїв — 6 героїнь, тобто 1/10 та 1/5 відповідно.

Коли ІМІ проводив моніторин у 2015 році, то в новинах дніпровських медій експертки прокоментували 24% матеріалів, відповідно на експертів припало 76% всіх коментарів. У 2023 році цей показник — 11% та 89% відповідно.

До слова, за результати анонімного адресного опитування медійників у 2021 році, яке було проведено ГО «Інститут масової інформації», 78% журналістів не стежать за балансом чоловіків і жінок у своїх матеріалах.

Оля Василець, регіональна представниця ІМІ в Дніпропетровській області

Написання цього блогу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО «Інститут масової інформації» та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.