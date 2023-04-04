ЄДИНИЙ В УКРАЇНІ. Воїн ТРО Дніпра видає книжки просто на передовій

Розвідник-кулеметник, що пише книжки просто на передовій! Воїн окремої бригади Тероборони Дніпра у перервах між бойовими виходами займається видавничою справою. Дмитро Настека – єдиний в Україні, хто перекладає професійну будівельну літературу, за якою навчаються майбутні архітектори
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