ЄДИНИЙ В УКРАЇНІ. Воїн ТРО Дніпра видає книжки просто на передовій

Розвідник-кулеметник, що пише книжки просто на передовій! Воїн окремої бригади Тероборони Дніпра у перервах між бойовими виходами займається видавничою справою. Дмитро Настека – єдиний в Україні, хто перекладає професійну будівельну літературу, за якою навчаються майбутні архітектори

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