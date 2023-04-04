АТАКА З МОРЯ / Під обстрілом Курахове та Торецьк / Повернули 12 полонених // ВІЙНА. День 405

Нічна атака “Шахедами” по півдню України. В Одесі є влучання. В Торецьку двоє загиблих. Ворог знов гатить по Донеччині. Бахмут тримають наші бійців. Там вкрай важка ситуація. Але ЗСУ вправно відбиває атаки рашистів. Все, чим жила Україна цієї доби – в нашому дайджесті за день
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