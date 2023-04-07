ДО 3 КГ РИБИ НА ДЕНЬ. З 1 квітня почали діяти обмеження для рибалок

Майже 300 000 гривень. Такі збитки державі принесли браконьєри за останній тиждень. 24 порушень зафіксували на Дніпропетровщині. Нагадаємо, на водоймах області – нерестова заборона. Де дозволено виловлювати рибу? І коли знімуть обмеження? Наші журналісти розбиралися

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