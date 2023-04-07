Світ має знати: лише тоді повернуться в міжнародні відносини повага й порядок, коли у Крим повернеться український прапор – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні насичений день.

Перше – Ставка. Основна увага – боям за Авдіївку й Бахмут, за Луганщину, за кожен із тих напрямків, де ворог намагається зламати оборону всієї України.

І я дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру й генералу, які протистоять цьому. Які здобувають Україні стійкість – усій державі – саме там, у боях у найгарячіших точках передової.

На Ставці доповідали командувачі напрямків, Головком, розвідка.

Окремо – підготовка нових бригад. Постачання боєприпасів і зброї у війська.

Друге. Апарат РНБО разом з урядом, разом з міністерствами готує новий потужний санкційний список осіб, які працюють на агресію. Вони будуть заблоковані.

Третє. Провів тривалу нараду щодо енергетики, питань як стратегічних – розвитку й захисту нашої енергосистеми за будь-яких умов, так і поточних питань – про енергозабезпечення наших людей і українського бізнесу.

Четверте. В офіційне життя нашої держави додаємо нову традицію поваги.

Сотні тисяч мусульман України й мусульманська спільнота світу – різні держави, різні народи – у період священного Рамадану дотримуються суворого посту. Коли сідає сонце, відбувається іфтар – вечеря.

В Україні це шанується всюди, і навіть на передовій, навіть в умовах боїв. Кримськотатарський народ шанує Рамадан… Повага завжди має бути обопільною. Тож від цього року щорічно в Україні за участю Глави держави буде проводитися такий спеціальний захід поваги. І сьогодні вперше – в кримськотатарському культурному центрі.

Світ має знати: повернуться в міжнародні відносини повага й порядок лише тоді, коли у Крим повернеться український прапор, коли там буде свобода – так само, як і всюди в Україні.

Мав честь нагородити наших воїнів, українських мусульман, які бʼються разом з усіма в силах оборони України. Мав честь розділити іфтар з нашими воїнами, представниками Меджлісу, всією українською мусульманською спільнотою.

І хочу подякувати всім у великій мусульманській спільноті світу, хто підтримує наш принцип – принцип про те, що нікому не дозволено агресією руйнувати мир, який усім на землі дарований Богом однаково, який цінує кожен народ так само, як ми в Україні.

І пʼяте. Підписав сьогодні кілька указів про відзначення державними нагородами наших воїнів. 771 боєць.

Воїни механізованих бригад, штурмових, бригад тероборони, наші зенітники, тактична авіація, артилерія, розвідбати, інженерні бригади, танкісти. Загалом за час повномасштабної війни понад 43,5 тисячі наших захисників і захисниць відзначені державними нагородами.

Я дякую всім, хто боронить державу! Слава всім, хто зараз у бою заради України!

І вітаю всіх, хто сьогодні святкує Благовіщення! Молимося за перемогу наших воїнів і порятунок усіх наших людей від зла окупації!

Слава Україні!