Бійці Дніпровської ТРО надійно боронять кордони Донеччини

11.04.2023 17:26

Дають гідну відсіч ворогу. Ведуть оборонні та наступальні дії. Бійці Дніпровської бригади ТРО боронять кордони Донеччини. Вони покинули мирне життя та стали на захист Батьківщини. Все, аби зупинити божевільного сусіда. Живі історії з передової – в нашому ексклюзивному репортажі

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