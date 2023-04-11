Півтонними бомбами вдарили росіяни по Гуляйполю та Оріховому // ВІЙНА. День 412

11.04.2023 19:39

росія гатить по цивільній інфрастуруктурі прикордонних теріторій. Кількість ракетоносіів в Чорному морі зменшилась. І відбувся черговий обмін полоненими. Всі найважливіші події України за добу – далі у нашому огляді.

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