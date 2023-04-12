Mіські новини Новини НА ОДНУ НАБЕРЕЖНУ БІЛЬШЕ. У Дніпрі обрали нову назву для вулиці Маршала Малиновського 12.04.2023 15:08 Нарешті визначилися. У Дніпрі перейменують вулицю Маршала Малиновського. Тепер це буде Набережна Сонячна. Назву декомунізували лише з другої спроби. Після довгих дискусій та суперечок. Чому так? Продовжити читання Уперед 10 ідей для власної справи: який бізнес можна започаткувати з допомогою держави? Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Готуємось до ефіру! Дивітьс 🐴Віслючка Мамуля, якій рос Новий тиждень - новий образ 🪖 Журналісти 11 каналу пост 🎙️ СЬОГОДНІ, 20:00. ПОДКАСТ Н Насичений день зйомок для ж 🌸 На Набережній Перемоги р Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України 10 ідей для власної справи: який бізнес можна започаткувати з допомогою держави? 12.04.2023 13:07 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 12.04.2023 12.04.2023 8:38 Новини Новини України Ми зараз на такому етапі війни, коли важливо не втрачати відчуття шляху, яким маємо пройти – звернення Президента України 11.04.2023 22:52 Новини Новини України Півтонними бомбами вдарили росіяни по Гуляйполю та Оріховому // ВІЙНА. День 412 11.04.2023 19:39 Mіські новини Новини Бійці Дніпровської ТРО надійно боронять кордони Донеччини 11.04.2023 17:26 Mіські новини Новини ВРЯТУВАТИ ТВАРИН. Коней та віслюка через мінне поле евакуювали волонтери 11.04.2023 17:07