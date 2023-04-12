НА ОДНУ НАБЕРЕЖНУ БІЛЬШЕ. У Дніпрі обрали нову назву для вулиці Маршала Малиновського

12.04.2023 15:08

Нарешті визначилися. У Дніпрі перейменують вулицю Маршала Малиновського. Тепер це буде Набережна Сонячна. Назву декомунізували лише з другої спроби. Після довгих дискусій та суперечок. Чому так?

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